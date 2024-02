Istat, nel 2023 il fatturato dell'industria cala dello 0,5%

Nel 2023, al netto degli effetti di calendario, il fatturato dell'industria diminuisce dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Si registra un leggero incremento delle vendite sul mercato estero, ma calano quelle verso i clienti interni. Lo comunica l'Istat.



In particolare, nel 2023 il fatturato dell'industria registra +0,6% sul mercato estero e -1,1% sul mercato interno, rispetto al 2022. Per quanto riguarda il settore manifatturiero, comunica inoltre l'Istat, l'indicatore corretto per i giorni lavorativi registra nella media del 2023 una diminuzione sia in valore sia in volume (rispettivamente, -0,4% e -2,0%).

