Borsa: Hong Kong a -0,11% in avvio, Country Garden a -5,56%

La Borsa di Hong Kong frena in avvio di seduta in scia alle nuove turbolenze sul settore immobiliare innescate dalla richiesta di liquidazione presentata contro Country Garden, il principale sviluppatore immobiliare: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,11%, a 16.772,95 punti.

Country Garden (-5,56% a 0,68 dollari di Hk) rischia la stessa fine di Evergrande, ufficialmente in liquidazione da fine gennaio su disposizione dell'Alta corte dell'ex colonia britannica. Il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina ha riferito di essere alle prese con la richiesta di liquidazione sul mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 205 milioni di dollari Usa), promossa da un creditore. Il gruppo, già in default, ha debiti totali per oltre 200 miliardi di dollari.





