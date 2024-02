Urso, Byd in Italia? Abbiamo contatti con diverse case auto

"Abbiamo contatti con diverse case automobilistiche". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita allo stabilimento ex Ilva di Taranto, rispondendo a una domanda su un possibile contatto con la cinese Byd.

"Abbiamo lavorato sin dall'inizio della legislatura - ha proseguito - per migliorare l'attrattività del Paese. Questo vale anche per il settore dell'automotive. Siamo l'unico Paese europeo che produce auto ad avere un unico produttore".

Byd - spiegava stamane Bloomberg - è stata contattata dal governo italiano come parte degli sforzi del Paese per attrarre un secondo produttore di automobili oltre a Stellantis. "Abbiamo alcuni contatti per discuterne", ha detto Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europe, in un'intervista al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra.

La necessità di un secondo stabilimento europeo "dipende dalle nostre vendite: ora stiamo facendo ottimi progressi", ha aggiunto Shu. Byd, che nel 2023 ha superato Tesla come più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, ha confermato a dicembre i piani per costruire una fabbrica in Ungheria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA