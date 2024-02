Urso all'ex Ilva di Taranto con il commissario Quaranta

Il ministro Adolfo Urso dalle 6:15 è all'ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con i lavoratori, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta. Si tratta del primo appuntamento in agenda del responsabile del dicastero delle Imprese e del Made in Italy a Taranto: alle 8:15 si recherà in prefettura per un vertice con tutti i rappresentanti delle parti sociali, produttive e delle istituzioni locali e regionali. Urso è poi entrato nella fabbrica per una visita agli impianti. Poi terrà un punto stampa e a seguire si recherà al binario 1 della stazione ferroviaria di Taranto per l'arrivo del Treno del Ricordo, un convoglio storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli. Presenti anche i sindacati e i deputati di Fratelli d'Italia Dario Iaia e Giovanni Maiorano. Urso si è trattenuto per alcuni minuti con gli operai, ascoltando le loro istanze e assicurando a sua volta l'impegno del governo per la continuità aziendale, prima di incontrare i delegati sindacali.

"C'è l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento ex Ilva nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando il sito sarà gestito me lo auguro da un player industriale importante e significativo che scommetta sul sito e quindi sul lavoro di Taranto per rilanciarlo e affermarlo in Italia e in Europa" ha detto Urso. "Se questo lavoro comune sarà fatto - ha aggiunto - sono convinto che vinceremo questa sfida e se vinciamo la sfida di Taranto, che era l'emblema della decadenza industriale e ambientale del Paese, vuol dire che ci riusciamo in Italia". "Per questo non è - ha detto rivolgendosi a operai e rappresentanze sindacali unitarie - una sfida solo vostra, non è in palio solo il vostro lavoro, in palio è il lavoro italiano".

"Dobbiamo lavorare insieme per invertire la rotta a rilanciare e mettere in sicurezza il sito siderurgico più importante d'Italia che può tornare ad essere nella fase di ambientalizzazione il sito siderurgico più ambientale e più sostenibile d'Europa" ha aggiunto Urso parlando ai lavoratori. "Vi chiedo - ha aggiunto - piena e massima collaborazione e io vi darò la piena e massima collaborazione del governo e di tutte le istituzioni. Dobbiamo dimostrare che questo è il sito della città, che questo è il sito siderurgico della nostra nazione. Vogliamo rilanciarlo ed assegnarlo poi a chi davvero dimostra, e noi controlleremo che così sia, passo dopo passo, perché il governo c'è oggi e ci sarà anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni". Rivolgendosi a operai e sindacati il ministro ha esortato: "Aiutateci a raggiungere questo obiettivo a nome dei lavoratori italiani perché noi siamo convinti che la scommessa di ciascuno di noi è nel lavoro che ciascuno di noi esercita e voliamo restituire ai lavoratori, a tutti i lavoratori, in qualunque ambiente essi operino, l'orgoglio di essere lavoratori italiani. E io credo che insieme - ha concluso - riusciremo a ripristinare a Taranto l'orgoglio di essere lavoratori del sito siderurgico Acciaierie d'Italia".

"La sicurezza ambientale per noi è fondamentale e con essa la sicurezza del lavoro. Per questo metteremo in condizione il commissario di avere presto quelle risorse finanziarie che servono alla manutenzione degli impianti perché vanno fatte le manutenzioni e come sapete con il decreto legge che abbiamo realizzato ormai è obbligatorio mantenere al lavoro i manutentori" ha commentato il ministro. "I primi lavoratori - ha proseguito - che devono essere in fabbrica sono quelli che garantiscono la sicurezza degli impianti e quindi del lavoro. Nel contempo garantiremo le risorse necessarie per la manutenzione e il rilancio produttivo del sito di Taranto e di quelli ad esso collegati. Mi riferisco a Novi Ligure, a Genova, a Racconigi, dove mi recherò nei prossimi giorni per incontrare anche lì i lavoratori di Acciaierie d'Italia e dell'indotto. Noi crediamo fortemente che occorre rilanciare da subito la produzione per poi, come abbiamo detto e così faremo, realizzare delle procedure pubbliche per consentire ad altri investitori di poter scommettere davvero su questo impianto".

