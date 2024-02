Oxfam, 'con tasse del 5% ai paperoni risolta la fame nel mondo'

Uno studio pubblicato da Oxfam Brasile stima che una tassa fino al 5% sui paperoni dei Paesi del G20 potrebbe raccogliere circa 1,5 trilioni di dollari all'anno: una somma sufficiente per porre fine alla fame a livello globale, aiutare i Paesi a basso e medio reddito ad adattarsi ai cambiamenti climatici, e far sì che il mondo raggiunga gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con un avanzo di più di 546 miliardi di dollari da investire in servizi, politiche pubbliche e azioni per il clima.

Le conclusioni del report vanno perciò nella direzione della proposta del Brasile ai ministri dell'Economia e della banche centrali del G20, di una tassazione progressiva per i super-ricchi.



