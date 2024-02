Key, alla fiera delle rinnovabili 30% in più di espositori

Torna alla Fiera di Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo l'expo italiana della transizione energetica, Key. Si tratta della seconda edizione di uno spinoff nato l'anno scorso dalla fiera Ecomondo della green economy.

Sono attesi circa 800 brand espositori (oltre il 30% in più rispetto al 2023), il 35% dall'estero. Key ospiterà anche circa 300 buyer e delegazioni provenienti da 57 Paesi.

Nei 16 padiglioni della fiera (4 in più rispetto al 2023) esporranno aziende e istituzioni impegnate nel solare fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, edilizia sostenibile, stoccaggio di energia, e-Mobility, città sostenibili. A inaugurare l'expo sarà mercoledì il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Oltra alla parte espositiva, all'expo si terranno numerosi convegni e workshop. Il più importante sarà il Key Energy Summit del 28: le principali associazioni d'impresa delle rinnovabili (Anev, Anie Rinnovabili, Assoidroelettrica, Cib, Coordinamento Free, Elettricità Futura, FederIdroelettrica, Italia Solare) si confronteranno col ministro Pichetto. La discussione partirà da una ricerca inedita della società di consulenza Althesys sulla governance della transizione.

Giovedì 29 la Fondazione Symbola presenterà il suo 2/o Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia.

Legambiente diffonderà due studi: uno sui principali ostacoli che incontrano ancora le fonti pulite nel nostro paese, l'altro sulle comunità energetiche rinnovabili.

Durante la fiera, nel padiglione A1 si svolgerà in concomitanza Dpe - International Elextricity Expo, la manifestazione rivolta all'ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica.

A Key sarà potenziato l'Innovation District, lo spazio dedicato a startup e pmi della transizione energetica. Saranno assegnati per la prima volta il Premio "Start-Up Innovativa" e il Premio Lorenzo Cagnoni per l'innovazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA