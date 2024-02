Giovannini, nessuno crede che raggiungeremo obiettivi Pniec

"Parlando con tutti gli operatori, nessuno crede che l'Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi del Pniec (il piano nazionale dell'energia, n.d.r.) da qui al 2030 e successivamente. Diciamocele queste cose, perché o diamo un'accelerata drastica, oppure non raggiungeremo gli obiettivi.

E questo sarà un costo economico, oltre che ambientale".

Lo ha detto il direttore scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), Enrico Giovannini, a un convegno sul Pniec (il piano nazionale dell'energia) organizzato alla Camera dal think tank Ecco.



