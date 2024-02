Cgil, 'il 9 marzo in piazza a Roma per il cessate il fuoco'

La Cgil scenderà in piazza sabato 9 marzo a Roma "per il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine dell'occupazione, il riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu e l'organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustizia in Medio Oriente". Una mobilitazione "in difesa del diritto di manifestazione, sciopero e libertà di associazione". La Cgil ribadisce "profonda disapprovazione e preoccupazione democratica per le violente cariche delle forze dell'ordine sui cortei di studenti".



