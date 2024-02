Fitd, 'nel 2023 nessun salvataggio banche, chiude in utile'

"L' assenza di interventi sulle banche consorziate" fa chiudere in utile il Fondo interbancario di tutela dei depositi che chiude il 2023 con un utile di circa 116 milioni di euro e un patrimonio di 4,6 miliardi di euro (0,63% del totale dei depositi protetti). E' quanto è emerso dall'assemblea tenuta a Roma secondo cui "grazie ai contributi delle banche, che assommano dal 2015 a circa 8 miliardi di euro, al 2 luglio 2024 la dotazione finanziaria sarà pari a circa 5,8 miliardi di euro (0,8% dei depositi protetti). Oltre a tale somma di 5,8 miliardi di euro, si potrà disporre del finanziamento di back up liquidity concesso da un pool di banche consorziate per 3,5 miliardi di euro.

Il fondo ricorda come, dalla sua costituzione (1987) sia intervenuto per la soluzione di 16 crisi bancarie con un esborso complessivo di 3,3 miliardi di euro, così salvaguardando 29 miliardi di euro di depositi protetti (fino a 100 mila euro per depositante). Lo Schema volontario, a sua volta, ha svolto 5 interventi per complessivi 1,3 miliardi di euro, forniti dalle banche aderenti.

Infine si evidenzia come la rischiosità delle banche consorziate migliori: il valore mediano dell'Indice aggregato di rischio (Iar) scende da 37 punti del 2022 a 33,6 punti del 2023.





