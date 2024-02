Bonomi, 'non ci sono più scuse per non fare le riforme'

"Quando è arrivato il Pnrr abbiamo detto che era importante per i miliardi che arrivavano, era forse il più grande strumento di finanza pubblica che l'Italia aveva mai visto. Ma importante di quel piano era fare le riforme". "Prima ci veniva detto che non si potevano fare perché non c'erano le risorse, ora non ci sono più scuse". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Ci si può permettere di perdere un anno di investimenti? Per me no, se no torniamo a quella crescita zero virgola che non è un problema di questo governo: dagli anni duemila facciamo zero virgola E' un problema del Paese perché non si fanno le riforme".



