Draghi: 'Profondi cambiamenti richiedono enormi investimenti'

"Negli ultimi anni si sono verificati molti cambiamenti profondi nell'ordine economico globale e questi cambiamenti hanno avuto una serie di conseguenze, una delle quali è chiara: in Europa si dovrà investire una quantità enorme di denaro in un tempo relativamente breve, e sono impaziente di discutere di ciò che i ministri delle Finanze pensano e stanno preparando su come finanziare queste esigenze di investimento". Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi, arrivando a Gand alla riunione informale dei ministri delle Finanze, dove è invitato alla luce del rapporto sul futuro della competitività europea al quale sta lavorando.

Rispetto agli investimenti necessari, ha segnalato Draghi, "non intendo solo il denaro pubblico, ma anche i risparmi privati: come si potrebbero mobilitare le risorse private in misura molto più elevata rispetto al passato e sono impaziente di avere questa discussione". "Siamo qui - ha segnalato al proprio arrivo -per un primo scambio con diverse parti interessate per la preparazione del rapporto sulla competitività dell'Europa".

Dombrovskis: 'Sulla spesa per la difesa anche la Ue faccia di più'

Sull'aumento necessario di investimenti per la difesa "certamente" serviranno "discussioni, anche su quali strumenti a livello Ue possono aiutare". "E' una questione di quali strumenti, ma è chiaro che avremo bisogno fare di più sia a livello nazionale che comunitario". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis arrivando alla riunione informale dei ministri dell'Economia a Gand.

