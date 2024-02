Di Foggia,reti, rinnovabili e accumuli per transizione verde

"Da qui al 2030 la modalità di gestione del sistema elettrico cambierà radicalmente, anche in conseguenza della crescita degli impianti di produzione di energia. In questo senso, Terna continuerà a lavorare per lo sviluppo dei tre capisaldi della transizione energetica: reti, rinnovabili e accumuli". Così l'Ad di Terna Giuseppina Di Foggia in un talk dedicato all'energia durante un evento della Scuola politica della Lega.

"Stiamo osservando un'importante accelerazione nell'incremento di nuova capacità rinnovabile installata, circa 6 Gw nel 2023 e, parallelamente - ha aggiunto Di Foggia - il crollo della produzione di energia a carbone (-85% rispetto a gennaio 2023). La transizione è l'unica opportunità concreta per incrementare l'indipendenza energetica del Paese, migliorare l'adeguatezza e la sicurezza del sistema, anche attraverso una gestione sempre più digitalizzata, e ridurre le tensioni sui prezzi dell'energia".

"Sono molto soddisfatta di questi primi mesi alla guida di Terna: abbiamo recentemente ottenuto il via libera dal Mase per due opere infrastrutturali strategiche per il Paese - ha ricorda la manager - il ramo ovest del Tyrrhenian Link che collegherà Sicilia e Sardegna, e l'Adriatic Link, il cavo sottomarino tra Abruzzo e Marche. Tra meno di un mese presenteremo il nostro Piano industriale, sarà basato sulla twin transition: non si può avere una transizione energetica senza un'evoluzione digitale.

Questo significa, oltre a investimenti sulla rete, anche un cambio di cultura e di approccio", ha concluso Di Foggia.





