"La situazione debitoria" di Enel "è nota, la nostra ambizione è stata di ridurlo e siamo certi che entro quest'anno sarà in linea con i peers, anzi anche migliore.

Inoltre lavoriamo per realizzare una maggiore efficienza per crescere". Così l'Ad di Enel Flavio Cattaneo in un talk dedicato all'energia durante un evento della Scuola di formazione politica della Lega.



