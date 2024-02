Sciopero dei sindacati autonomi, possibili disagi per trasporti e servizi

E' in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcuni sindacati autonomi. Possibili disagi nei servizi pubblici e privati e sui mezzi di trasporto. Le fasce di garanzia previste sono, come di consueto, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.



Ad indire la protesta i Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati, Fao Cobas. Tra le motivazioni dello sciopero, le questioni salariali, la sicurezza sul lavoro, la guerra in Ucraina e la situazione in Palestina.

