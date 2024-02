Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 143 punti, rispetto ai 146 punti della vigilia, toccando nuovi minimi da febbraio del 2022. In forte calo i rendimenti dei titoli di Stato europei con il Btp che cede l'11 punti base al 3,79% e quello tedesco in flessione di 8 punti al 2,36%.

Scendono anche i tassi della Spagna al 3,24% (-9 punti) e della Grecia al 3,39% (-10 punti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA