Borsa: Europa conferma lo sprint con Wall Street, Milano +1,3%

Si confermano in forte rialzo le principali borse europee dopo l'avvio positivo dei listini Usa (Dow Jones +0,13% e Nasdaq +2,08%). La migliore è Francoforte (+1,55%), seguita da Milano (+1,3%), Parigi (+1,2%), Madrid (+0,4%) e Londra (+0,25%), con l'indice paneuropeo Stoxx 600 sui massimi di sempre poco sotto i 495 punti, contro i 494 toccati l'ultima volta il 4 gennaio del 2022. Meglio delle stime gli indici Pmi della Francia (47,7 punti), dell'Eurozona (48,9 punti) e del Regno Unito (53,3 punti), mentre quello della Germania (46,1 punti) è salito meno del previsto. Si conferma prudente in tema di tassi la Bce, come è emerso dai verbali dell'ultimo direttivo. In calo le richieste di sussidi Usa in attesa dell'indice Pmi americano, delle vendite di case e delle scorte di greggio. In lieve rialzo a 148,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,3 punti al 3,92% e quello tedesco di 0,7 punti al 2,44%. Stabile il dollaro a 0,92 euro, in lieve crescita invece a 0,79 sterline. Scendono il greggio (Wti -0,76% a 77,32 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-2,2% a 23,45 euro al MWh), poco mosso l'oro (-0,19% a 2.025 dollari l'oncia), in rialzo l'acciaio (+0,13% a 3.798 dollari la tonnellata).

Effetto conti su Tenaris (+11,48%), Mercedes (+5,66%), Axa (+3,21%), Zurich (+3,09%) e Telefonica (+2,39%). Sugli scudi i produttori di semiconduttori Be (+12,88%), Asm (+5,13%) ed Stm (+3,83%) sulla scia delle stime sugli investimenti di Nvidia (+12,51%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA