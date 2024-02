Floa,'in balzo pagamenti digitali non solo smartphone-carte'

Non solo smartphone e carte trainano i pagamenti digitali che tallonano sempre di più quelli con il contante, ma anche altri strumenti innovativi prenderanno sempre più piede nel 2024, secondo Floa (gruppo Bnp Paribas). Fra questi, sottolinea la società, il Buy Now Pay Later, una delle opzioni di pagamento più apprezzate in Europa e in Italia che offre vantaggi sia per l'utente finale che per il merchant, l'instant trade in, un nuovo modo di pagare direttamente collegato con il riciclo di un prodotto, il tap to pay combinato con la tecnologia SoftPOS, che trasformerà un semplice telefono in un terminale di pagamento, per arrivare al Save Now Buy Later.

"Queste nuove formule e strumenti di pagamento stanno trasformando il ruolo che questo gioca nella relazione tra le parti e nella relazione dell'utente finale con il loro denaro.

Da commodity diventerà sempre di più un fattore differenziante ad alto valore aggiunto" - ha spiegato Andrea Boschi, Country Manager in rappresentanza di Floa per l'Italia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA