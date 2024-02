Borsa: Milano chiude in rialzo con Iveco, Mediobanca, Mps

La Borsa di Milano svetta tra i listini europei che guardano, dopo la Fed, ai verbali della Bce.

Il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1% e oltrepassa la soglia dei 32mila punti.

Svetta Iveco (+5%) con Bank of America che ha alzato la raccomandazione da 'neutral' a 'buy'. In cima al listino poi Mediobanca che è 'buy' per Ubs. Gli analisti vedono Piazzetta Cuccia meno sensibile ai tagli dei tassi rispetto ai competitor e alzano le stime sugli utili per il 2024-2026. Ancora nel credito in luce Mps (+3,1%) con Deutsche Bank che ha alzato il prezzo obiettivo a 5,1 euro e ha confermato la raccomandazione a 'buy'. Sale Bper (+3,9%) mentre nella rosa dei candidati come amministratore delegato emerge Gianni Franco Papa, ex Unicredit, già nel board di Modena.

Sul fronte opposto cali di Nexi (-0,96%) e Leonardo (-0,63%). Tra i titoli sotto la lente vendite anche su Tim (-0,73%).



