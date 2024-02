Aspi colloca due bond sustainability per un miliardo di euro

Autostrade per l'Italia ha collocato due nuove obbligazioni "Sustainability-Linked" per un miliardo di euro in due tranche da 500 milioni con scadenza 8 e 12 anni.

Lo rende noto la società aggiungendo di aver ricevuto ordini per circa 7 miliardi di euro (circa 7 volte l'offerta), con forte partecipazione internazionale.

I due bond supportano i piani di ammodernamento e potenziamento della rete Aspi "per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e green oltre che per finalità societarie generali".

Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (Lgx), è atteso pari a Bbb- per S&P, Baa3 per Moody's e Bbb per Fitch.

Il closing ed il regolamento dei due nuovi SLB è atteso per il 28 febbraio 2024, conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA