Confindustria ai candidati Ue: 'Confrontiamoci prima del voto'

Gli industriali vogliono "un confronto con le istituzioni europee a cominciare dagli eurodeputati italiani. Lo vogliono fare da subito". Carlo Bonomi, con il delegato per l'Europa Stefano Pan, presentano 'Fabbrica Europa. Le proposte di Confindustria per un'Europa competitiva', documento di 100 pagine che, prima del voto, sarà al centro di "incontri in tutte le circoscrizioni elettorali" organizzati da Confindustria "per dare la parola ai candidati, chiedere loro di confrontarsi ed esprimersi". "Bisogna abbandonare l'approccio ideologico emerso negli ultimi anni in Europa, confrontarsi su soluzioni concrete, ambiziose, cantierabili"



