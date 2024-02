Il fondo Cometa avvia la campagna di voto in 200 assemblee

Prosegue l'impegno del fondo Cometa nella tutela dei diritti dei lavoratori nelle aziende partecipate attraverso il voto nelle assemblee di 200 società nel mondo, tra cui 25 italiane. La campagna, avviata nel 2022, riparte oggi con il voto nelle assemblee degli azionisti di Siemens e Compass, aziende in cui, secondo il fondo, "rispetto allo scorso anno si presentano maggiori criticità in materia retributiva". In particolare, "il compenso dell'amministratore delegato di Siemens è cresciuto da 119 volte a 238 volte i salari medi dei dipendenti e quello del suo omologo in Compass è passato da 300 a 346 volte".

"Anche nel 2024 - spiega il presidente Riccardo Realfonzo - Cometa difenderà i diritti dei lavoratori e i principi di sostenibilità ambientale nelle aziende in cui investe". Tra i temi indica "le politiche retributive del top management", che sono "uno degli aspetti su cui più di frequente diventa necessario opporci nelle assemblee degli azionisti con il nostro voto".

"Proprio su questo - spiega - abbiamo fatto sentire la nostra voce nelle assemblee di Siemens e Compass, sostenendo la necessità di una maggiore equità retributiva". "Continueremo a farlo - conclude - nella ferma consapevolezza che sia nostro dovere, in quanto fondo pensione di categoria, gestire il risparmio previdenziale dei lavoratori metalmeccanici anche attraverso una politica di voto che indichi al tessuto produttivo italiano e mondiale un modello sociale e un percorso di sostenibilità avanzati, a vantaggio dei lavoratori, delle imprese stesse e dell'intera collettività".

Con 400mila iscritti Cometa, attivo per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e del settore orafo e argentiero, è il principale fondo pensione italiano.



