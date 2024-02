Sciopero di Lufthansa, colpiti più di centomila passeggeri

Lo sciopero del personale di terra di Lufthansa è iniziato nella notte e durerà 27 ore. Il sindacato del pubblico impiego "Ver.di" ha chiamato all'astensione dal lavoro i dipendenti delle varie compagnie Lufthansa di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Duesseldorf. Lo segnalano media tedeschi. Insieme a quello di Monaco di Baviera, l'aeroporto di Francoforte sarà il più colpito, prevede il sito del settimanale Der Spiegel. Per precauzione, la compagnia aerea ha cancellato tra l'80 e il 90% dei circa mille voli previsti per oggi e ha reso noto che ad essere coinvolti sono più di centomila passeggeri.

Un portavoce del sindacato "Verdi" ha sottolineato che la disponibilità allo sciopero è "estremamente elevata", come scrive l'agenzia Dpa. Il sindacato prevede che Lufthansa probabilmente non sarà in grado di attuare neanche il programma di voli fortemente ridotto che aveva previsto.

Video Sciopero Lufthansa, colpiti piu' di centomila passeggeri

A Francoforte, l'80-90% dei circa 600 decolli e atterraggi previsti per il core brand Lufthansa e per la controllata Air Dolomiti sono già stati cancellati, riferisce ancora l'agenzia. A Monaco di Baviera è stata cancellata più della metà dei voli. Su circa 730 di tutte le compagnie aeree, sono interessati ben 400 decolli e atterraggi. Secondo l'aeroporto, si tratta quasi esclusivamente di li operati da Lufthansa e dai suoi partner. Tutti i voli Lufthansa in arrivo e in partenza all'aeroporto di Berlino, lo scalo della capitale, sono stati cancellati (46 collegamenti).

Un'importante filiale del Gruppo, Eurowings, che offre molti collegamenti lontano dai due hub di Francofrte e Monaco di Baviera, si dice invece non colpita dall'agitazione. Nella vertenza salariale in corso, Verdi chiede un aumento delle retribuzioni del 12,5% che corrisponda almeno a 500 euro al mese per un anno e un bonus per l'inflazione a livello di gruppo di 3.000 euro. Lufthansa, sottolineando i notevoli aumenti salariali passati, ha offerto il 13% in più di retribuzione per tre anni e un bonus per l'inflazione. Il prossimo round di negoziati è previsto per lunedì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA