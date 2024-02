Il nodo ferroviario di Bergamo tra i cantieri parlanti di Rfi

La nuova stazione ferroviaria di Bergamo e il raddoppio della linea fino a Ponte San Pietro sono tra le opere del progetto 'Cantieri Parlanti'. Si tratta di un'iniziativa che il gruppo Fs, tramite Rfi e Italferr, ha concordato con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le imprese coinvolte e, laddove presenti, i commissari straordinari di governo. Il progetto prevede che i cantieri del Polo Infrastrutture del gruppo Fs 'parlino' un linguaggio "semplice, trasparente e immediato - spiega Rfi - condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro 'mission' e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull'importanza delle opere in corso".

Si tratta di una "operazione di trasparenza - spiega il gruppo - oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell'opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all'interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri stessi". I cantieri di Rfi 'parlano' anche attraverso una pagina web dedicata alle 'opere strategiche', aggiornata sull'avanzamento delle attività.

Rfi prevede anche "iniziative ad hoc" per "trasformare i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno, per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all'opera in corso".

All'inaugurazione del 'cantiere parlante' di Bergamo hanno partecipato, oltre al ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, anche l'assessore regionale ai Trasporti della Lombardia Claudia Terzi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio e l'amministratore delegsto di Trenord Marco Piuri.





