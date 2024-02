Borsa: Milano riduce il rialzo iniziale, in luce Stellantis

La Borsa di Milano (+0,1%) riduce il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Tenaris (+2,1%) e Stellantis (+2%) mentre scivola Saipem (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 154 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,71%.

Nel listino principale sono contrastate le banche, mentre sui mercati internazionali tornano i timori per gli istituti di credito regionali degli Stati Uniti. In calo Intesa e Unicredit (-0,9%), Banco Bpm (-0,1%). Positive Bper (+0,2%) e Mps (+0,6%).

Negativa Eni (-0,9%).

Andamento positivo per Tim (+1,1%), dopo l'offerta del Mef per il 100% di Sparkle che sarà valutata dal consiglio di amministrazione fissato il 7 febbraio. A due velocità la farmaceutica con Diasorin che sale dell'1,1% e Recordati che cede lo 0,1%. Positive le utility, con il prezzo del gas in calo. Enel (+0,6%), Hera (+0,3%) e A2a (+0,1%).



