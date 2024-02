Colombani, 'serve un fondo per la transizione ecologica'

"Tutte le stime ci dicono che l'economia sta rallentando. E' evidente che il Pnrr, da solo, non basta a raggiungere l'obiettivo di una crescita forte e duratura, l'unico in grado di ridurre le disuguaglianze che si sono invece allargate negli ultimi anni. Agli investimenti pubblici vanno affiancati quindi gli investimenti privati con il coinvolgimento dei risparmiatori italiani". Lo ha dichiarato il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani nel corso della trasmissione Cantiere Italia su Radio Rai 1 che ricorda di aver proposto, insieme alla Cisl "un Fondo di investimento nell'economia reale gestito da Cassa Depositi e Prestiti e partecipato da banche ed assicurazioni. Per incentivare i risparmiatori è indispensabile garantire l'integrale garanzia del capitale investito, prevedendo specifici limiti temporali e di ammontare per evitare speculazioni".

"Il ruolo degli intermediari finanziari è fondamentale per la conoscenza di imprese e territori e per il rapporto con i risparmiatori- ha aggiunto - Un fondo con queste caratteristiche, orientato a sviluppare la sostenibilità delle aziende e l'apertura della loro governance, può essere determinante pe la transizione ecologica dei nostri sistemi produttivi e - ha concluso Colombani - per realizzare un nuovo modello economico partecipativo ed inclusivo".



