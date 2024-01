Da Cdp via libera a nuove operazioni per 2,3 miliardi

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e dg, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro a favore di imprese e infrastrutture con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Il cdA - si legge in una nota di Cassa . - ha inoltre approvato la costituzione di un plafond da 700 milioni per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione di maggio dello scorso anno, misura prevista dalla legge di Bilancio 2024. Questa delibera rientra nell'ambito del processo avviato per l'attivazione di finanziamenti a favore di famiglie e imprese nelle aree danneggiate.

Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture e per le imprese Sono stati, inoltre, approvati interventi ad alto impatto socio-economico per la realizzazione di opere destinate al miglioramento e all'ammodernamento di trasporti e viabilità.

Infine, sono stati deliberati interventi dedicati all'efficientamento energetico, alla digitalizzazione del sistema infrastrutturale del Paese e a favore di grandi, medie e piccole imprese.



