Cvc acquisisce La Piadineria da Permira

Cvc capital partners ha raggiunto un accordo vincolante per acquisire il 100% de La Piadineria, la catena italiana del fast casual food, dai fondi Permira.

Lo rende noto un comunicato dell'acquirente, nel quale si specifica che La Piadineria è leader di mercato nel fast casual food, con oltre 400 ristoranti distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks, con oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70.000 clienti ogni giorno.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all'inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che margine operativo lordo. Il perfezionamento dell'operazione, che secondo quanto si apprende ha un valore di oltre 600 milioni, è soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari ed è previsto nella prima metà del 2024.

Cvc è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard and Jefferies.

Permira è stata assistita da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA