La Commissione Ue propone di ridurre lo status di protezione dei lupi

Lo status del lupo dovrebbe passare da "strettamente protetto" a "protetto". E' la proposta della Commissione europea. L'esecutivo dell'Ue, ha dichiarato la sua presidente Ursula von der Leyen, risponde a una richiesta di "maggiore flessibilità" da parte delle autorità locali.

"Il ritorno dei lupi è una buona notizia per la biodiversità in Europa - ha spiegato von der Leyen - ma la concentrazione di branchi di lupi in alcune regioni europee è diventata un pericolo reale, soprattutto per il bestiame. Per gestire più attivamente le concentrazioni critiche di lupi, le autorità locali hanno chiesto una maggiore flessibilità. Il livello europeo dovrebbe facilitare questo processo e quello avviato oggi dalla Commissione è un passo importante".

Ora spetta al Consiglio Ue prendere la decisione, in modo che l'Unione possa chiedere che lo status venga modificato nella Convenzione sulla Conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei, nota come Convenzione di Berna.



