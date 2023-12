Manovra: Anaao-Assomed, 'qualcosa è cambiato, ma sciopero resta'

"Qualcosa è cambiato" con l'emendamento all'articolo 33 della Legge di bilancio, ma "non abbastanza" secondo il sindacato dei medici e dirigenti sanitari italiani Anaao-Assomed, che al momento conferma le giornate di sciopero previste a gennaio.

"Mi sembra che si stiano facendo dei tentativi, ma il tempo passa e i problemi non si risolvono", ha detto all'ANSA il segretario del sindacato Anaao-Assomed, Pierino Di Silverio. Le modifiche introdotte con l'emendamento non trovano la massima soddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali.

Apprezziamo quanto è stato fatto in termini di intenzioni", ma "non siamo vicini al traguardo e sarebbe utile aprire il confronto". Per questo, ha proseguito Di Silverio, "il ministero della Salute dovrebbe convocarci". Le pensioni sono infatti "soltanto uno dei quattro punti nodali" nelle richiese dei medici relative alla Legge di bilancio. Le altre riguardano l'assenza di uno stanziamento a favore del lavoro ordinario, lo stanziamento per il rinnovo del contratto e la depenalizzazione dell'atto medico.

"Ci auguriamo che prevalga il buon senso", insieme alla collaborazione reciproca. In assenza di risposte su questi punti, l'Anaao-Assomed conferma le giornate di sciopero previste a gennaio.





