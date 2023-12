Cop28, Greenpeace in azione alla sede di Eni a Roma

Attiviste e attivisti di Greenpeace sono entrati in azione questa mattina a Roma, presso il quartier generale di Eni, per denunciare "le conseguenze in termini di perdite di vite umane derivanti dall'uso di combustibili fossili da parte di nove grandi compagnie dell'oil&gas europee, tra cui la stessa Eni", spiega la ong in una nota.

L'azione è stata compiuta mentre alla Cop28 di Dubai era in corso la presentazione del report "Emissioni di oggi, morti di domani. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite".

Gli approfondimenti sono stati pubblicati da Greenpeace Paesi Bassi - spiega la ong nella nota - e "dimostrano come, prendendo in considerazione soltanto le emissioni di gas climalteranti del 2022, le nove grandi aziende europee del settore dell'oil&gas analizzate (Shell, TotalEnergies, Bp, Equinor, Eni, Repsol, Omv, Orlen, e Wintershall Dea) si renderebbero responsabili di 360mila decessi prematuri entro il 2100".

Alcuni attivisti hanno scalato entrambi i lati del palazzo di Eni e aperto due enormi banner con la scritta "Today's emissions=tomorrow's deaths" (Le emssioni di oggi=le morti di domani), mentre sulle facciate della sede dell'azienda sono stati proiettati diversi messaggi, tra cui: "I combustibili fossili uccidono" e "Giustizia climatica ora". In contemporanea, altri attivisti hanno collocato nei pressi della sede di Eni un'installazione di 8 metri di lunghezza con il messaggio "Eni's legacy=climate deaths" (L'eredità di Eni=morti per il clima).





