25 novembre: 'Libere di contare', Consob contro la violenza

La Consob scende in campo contro la violenza economico-finanziaria con un evento ed un atto simbolico. "Libere di contare. Più consapevolezza finanziaria, meno violenza economica" è il titolo dell'incontro di lunedì 27 novembre organizzato dall'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari che per la prima volta concentra, in un evento pubblico, la propria attenzione su questa piaga sociale del nostro tempo. Lo spunto è dato dalla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi e alla quale Consob ha dedicato anche una panchina rossa collocata nella sede dell'Autorità.

A confrontarsi nell'incontro di lunedì saranno tra gli altri il presidente dell'Autorità Paolo Savona, che apre i lavori, la commissaria Gabriella Alemanno,Federico Freni sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Micaela Ramazzotti regista e interprete, Magda Bianco capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia, Claudia Cattani presidente - BNL BNP Paribas, Maria Rosaria Covelli capo dell'Ispettorato generale del ministero della Giustizia, Alessandro Grispini direttore UOC Salute Mentale Distretto 2 - ASL Roma 1 Luisa Todini imprenditrice, presidente Todini



