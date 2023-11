Engineering Brasil, AI alleata per la gestione dell'acqua

La trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale (AI) possono essere ottimi alleati per aiutare le aziende ad aumentare l'efficienza operativa, migliorare l'esperienza del consumatore e creare nuove fonti di reddito, anche in settori cruciali per la società come la gestione dell'acqua. Lo afferma il Ceo di Engineering Brasil, società del Gruppo Engineering guidato da Maximo Ibarra, Filippo Di Cesare, che è intervenuto in un panel sul tema presso il National Sanitation Quality Award (Ppqs), promosso dall'Associazione brasiliana di ingegneria sanitaria e ambientale (Abes).

In una dichiarazione all'ANSA, il manager ha sottolineato che le sfide del settore sanitario, messo sempre più sotto pressione dai cambiamenti climatici, non sono diverse da quelle affrontate da altri segmenti industriali.

"Avere operazioni efficienti, una migliore esperienza di consumo e sperimentare nuove fonti di reddito abilitate per l'economia digitale: la trasformazione digitale è un grande alleato per aiutare le aziende a raggiungere questi obiettivi, soprattutto quelle del settore idrosanitario", ha proseguito Di Cesare, aggiungendo che il settore ha ancora "terreno da recuperare nel campo della digitalizzazione", ma "crescerà molto".

Per il dirigente di Engineering Brasil "ci sono già diversi esperimenti e progetti interessanti per operazioni guidate dall'intelligenza artificiale, qualcosa di estremamente importante per una risorsa preziosa come l'acqua. Stiamo facendo passi da gigante. La digitalizzazione sarà una grande alleata per superare le sfide che arriveranno e che sono già sul tavolo". Di Cesare ha però sottolineato che la trasformazione digitale non significa solo utilizzare le nuove tecnologie, ma promuovere un profondo cambiamento organizzativo in azienda.

"Per avere la tecnologia che produce dati basta acquistarla e installarla. Avere la capacità di, attraverso i dati, apportare insight e supporto alle decisioni è più complesso", ha concluso.





