Gozzi (Federacciai), danni enormi dagli aiuti in Germania

L'annuncio in Germania di un taglio delle tasse sull'energia per 12 miliardi all'anno e la garanzia alle imprese di un costo di 70 euro a MWh (contro i 129 euro in Italia) è "un cambio radicale ed un attacco diretto al paradigma del mercato unico europeo, che cambierà per sempre la competitività relativa tra le manifatture dei diversi Paesi, danneggiando enormemente l'industria italiana". Lancia l'allarme il presidente Federacciai e Duferco, Antonio Gozzi, in un'intervista all'ANSA. Secondo Gozzi, "nessuna impresa è in grado investire sul futuro nell'attuale quadro incerto nazionale e considerando lo svantaggio competitivo subito".



