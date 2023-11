Borsa: in Asia incerti i listini cinesi, forte Tokyo

Sono nel complesso positive le Borse asiatiche alla luce dell'ottava seduta col segno più registrata alla vigilia a Wall Street dall'indice S&P500 mentre i titoli di stato americani restano stabili sull'idea che il picco nel rialzo dei tassi sia stato raggiunto.

In direzioni diverse si sono mossi i listini cinesi con Hong Kong debole (-0,18% a seduta ancora in corso) Shanghai piatta (+0,03%) e Shenzhen in calo dello 0,47% dopo che l'indice dei prezzi è calato a ottobre per la prima volta da luglio mostrando pressioni deflattive. Bene invece Sydney (+0,28%) e Seul (+0,235) e ancora di più Tokyo (+1,49%).

Nel corso della giornata sono attesi i dati preliminari sui sussidi di disoccupazione negli Usa.



