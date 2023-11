Bankitalia,meno sportelli banche ma presenza Poste e online

Sempre meno sportelli bancari sul territorio ma resta la presenza capillare degli uffici postali e la rete fissa ad alta velocità per usare i servizi online. Paesi e città con gli sportelli poi sono a pochi minuti d'auto. Il rapporto sulle economie regionali della Banca d'Italia ridimensiona gli effetti del problema del calo delle filiali bancarie che, tra il 2015 e il 2022, si sono ridotte del 30,7 per cento, a 35,7 unità ogni 100.000 abitanti.

Alla fine del 2022 non era presente uno sportello bancario nel 39,9 per cento dei comuni (28,4 alla fine del 2015). Questa quota, più elevata nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest, era particolarmente contenuta nel Nord Est.

Si tratta, spiega il rapporto, di comuni che "hanno un livello di attività economica modesto e un reddito imponibile delle persone fisiche inferiore alla media nazionale. La percentuale di popolazione che vi risiede varia tra il 2,2 per cento nel Nord Est e il 10,4 nel Mezzogiorno.

Tuttavia, rilevano gli esperti di Via Nazionale, "considerando anche gli sportelli postali, che sono in grado di offrire servizi analoghi a quelli delle dipendenze bancarie, la quota dei comuni non serviti scende sensibilmente, al 2,7 per cento del totale; l'incidenza è massima nel Nord Ovest (5,9 per cento), molto bassa nel Mezzogiorno (0,5 per cento) e pressoché nulla al Centro. La popolazione che risiede in comuni non serviti da tali sportelli corrisponde allo 0,2 per cento del totale nazionale.

"L'assenza di uno sportello bancario o postale nel comune si associa frequentemente a carenze in altri servizi: ad esempio, in tre su cinque non è disponibile una tabaccheria, in uno su quattro manca una scuola, solo in uno su dieci è attiva una farmacia e raramente è presente una stazione ferroviaria" aggiunge. E inoltre "i tempi di percorrenza per raggiungere in automobile i comuni serviti da uno sportello bancario o postale sono tuttavia contenuti: meno di dieci minuti in quelli più lontani. Infine nei comuni privi di sportelli bancari o postali oltre il 70 per cento delle famiglie ha la possibilità di collegarsi alla rete fissa ad alta velocità.



