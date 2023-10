Italia protagonista al Tourism Expo Japan di Osaka

I rappresentanti di cinque regioni italiane, la compagnia aerea ITA Airways, e altri operatori nazionali erano presenti alla cerimonia di inaugurazione della Tourism Expo Japan (TEJ), la principale fiera del settore turistico in Giappone in corso a Osaka, la metropoli a ovest di Tokyo che ospiterà l'Expo 2025. A presenziare all'apertura dello stand italiano, il console generale d'Italia, Marco Prencipe, e il Presidente e Ceo di Enit Ivana Jelinic.

"Il turismo come risorsa economica di particolare rilevanza per il Paese, anche per la sua capacità di creare lavoro e coesione sociale", ha sottolineato Prencipe, aggiungendo che "il patrimonio culturale e artistico, enogastronomico, il mix unico di natura, cultura e arte, fanno dell'Italia una delle principali mete di flussi turistici al mondo". Parlando della partecipazione italiana a Expo Osaka Kansai 2025, con una presenza prevista di oltre 28 milioni di visitatori, il console si è detto convinto che "l'Italia e le sue regioni avranno un'occasione imperdibile per valorizzare le loro eccellenze su scala mondiale". Oltre a Basilicata, Lazio, Puglia, Veneto e Sicilia, è presente anche il Comune di Polignano. "A questo importante appuntamento l'Italia si sta preparando con uno sforzo corale e sinergico di tutti gli attori del sistema Italia", ha concluso Prencipe, segnalando che proprio nella città del Kansai avrà luogo a novembre la presentazione del Padiglione italiano a Expo Osaka 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA