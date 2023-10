Mediobanca: in assemblea vince la lista del cda

L'assemblea di Mediobanca ha votato per la lista del consiglio uscente che ha prevalso su quella di Delfin.

La lista del cda ha ottenuto il 52,6% del capitale presente, pari al 40,4% del capitale totale), Delfin il 41,74% (il 32,06% del capitale totale) mentre Assogestioni ha ottenuto il 4,64% dei presenti (3,5% del totale). Al momento del voto era presente in assemblea il 76,81% del capitale.

L'assemblea ha poi approvato il bilancio 2022-2023, chiuso con un utile netto di gruppo pari a 1.026,8 milioni e a 606,5 milioni per la capogruppo Mediobanca, e la distribuzione di un dividendo di 0,85 euro per azione (+13%). Sul bilancio ha votato a favore il 99,93% delle azioni presenti, sul dividendo il 92,92%.



