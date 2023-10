Oltre il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese

L'Italia è l'unico fra i grandi Paesi europei (Francia, Germania e Spagna) in cui la quota di famiglie che riporta almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 è sopra il 63%. Lo afferma Eurostat.

La divisione per Paesi mostra infatti come la percentuale di famiglie che dichiara almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 varia da meno di un quarto in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo all'80,3% in Bulgaria e all'89,6% in Grecia. L'Italia rientra in questa categoria - ovvero almeno il 63% del totale - superando Francia, Polonia, Spagna e Portogallo. La media europea è di 45,5%.

Il dato tiene conto di sei valori nella capacità di arrivare a fine mese (da "molto facilmente" a "con grandi difficoltà"). A livello europeo, nota il rapporto, "tra il 2021 e il 2022, la percentuale di famiglie in grado di arrivare a fine mese molto facilmente o facilmente è diminuita, passando dal 27,3% al 24,1%; all'altro estremo della gamma, la percentuale di famiglie che incontra grandi difficoltà ad arrivare a fine mese è leggermente diminuita, passando dal 7,0% al 6,8%.

Tra questi estremi, la quota di famiglie che riescono ad arrivare a fine mese abbastanza facilmente è aumentata dal 29,6% al 30,3%, mentre la quota di famiglie che dichiara qualche difficoltà e difficoltà nel complesso è aumentata dal 36,0% al 38,7%".

