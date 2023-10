Xi, 'con Nuova via della seta slancio a crescita globale'

La Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta, ha dato "nuovo slancio alla crescita globale". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, aprendo nella Grande sala del popolo il terzo forum dedicato all'ambizioso progetto di interconnessione da lui stesso lanciato nel 2013.

"La Bri è una nuova piattaforma per la cooperazione globale", ha aggiunto il leader cinese parlando alle alcune centinaia di partecipanti, in rappresentanza - secondo le ultime indicazioni degli organizzatori - di oltre 140 Paesi e di 30 organizzazione internazionali.

La Russia è "in sintonia" con l'importanza della Belt and Road Initiative (Bri) e con i piani della Cina, che cerca la cooperazione invece della rivalità, ringraziando il presidente Xi Jinping per lo sviluppo finanziato da Pechino verso il "nuovo mondo", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto alla cerimonia inaugurale del terzo forum sulla Bri subito dopo l'intervento di Xi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA