Santanchè, turismo delle radici strategico anche per i borghi

"Roots-In rappresenta un importantissimo momento di confronto per un segmento turistico, quello delle radici, che - interessando oltre 60 milioni di viaggiatori e generando una spesa annua prevista di circa 8 miliardi di euro - costituisce senza alcun dubbio una leva strategica dell'industria, in quanto favorisce, tra l'altro, la rivitalizzazione degli splendidi borghi italiani e la destagionalizzazione dei flussi". Lo dice all'ANSA la ministra del Turismo Daniela Santanchè in riferimento alla presentazion della seconda edizione di Roots-In, la borsa internazionale del turismo delle radici, organizzata in collaborazione da Enit e Apt - Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata.

"Il fatto che questa seconda edizione della borsa del turismo delle radici - sottolinea - presenterà un focus sulla formazione è di fondamentale importanza per innalzare gli standard qualitativi dell'offerta turistica e accogliere al meglio il 2024, che è stato dichiarato 'Anno delle radici italiane nel mondo'. Il ministero del Turismo, insieme a Enit, - conclude - sarà in prima linea per supportare questo mercato attraverso interventi mirati, attività specifiche di comunicazione, eventi e grandi manifestazioni che abbiano al centro l'italianità e gli italiani all'estero".



