Gay (Digital Magics), grandi sfide gemelle, digitale e ecologica

"La sostenibilità, in questa fase storica, abbraccia sicuramente un concetto elevato, ma se pensiamo alle grandi sfide che stiamo attraversando, cioè la transizione digitale e quella ecologica, ossia le cosiddette 'transizione gemelle', la 'chiamata alle armi' fatta oggi dal presidente di Ceoforlife è necessaria", anche "in termini di fiducia e crescita per le start-up". Ad esprimersi così il presidente di Digital Magics Marco Gay, partecipando stamani all'iniziativa di Ceoforlife, nella quale il fondatore Giordano Fatali ha parlato dell'esigenza di reclutare pubblico e privato per migliorare la sostenibilità generale.



