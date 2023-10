Borsa: Asia a ranghi ridotti e in rosso con segnali Fed 'falco'

Borse di Asia e Pacifico in deciso ribasso ma, ancora a ranghi ridotti con le Piazza cinesi e Seul chiuse per festività.

Ad incidere i segnali di una Fed che, sul fronte dei tassi, resterà aggressiva continuando ad aumentarli per contrastare l'inflazione. Intanto la banca centrale australiana ha lasciato i tassi invariati al 4,1% (Sydney -1,28%) .

La più pesante Hong Kong (-2,97% a scambi in corso) dove però si registra l'exploit di Evergrande (+19%) tornate agli scambi dopo cinque giorni di sospensione in scia all'inchiesta che ha travolto il fondatore. Tokyo lascia invece l'1,64%. Attese in ribasso tanto l'Europa quanto Wall Street con i future che sono negativi.

Sempre in tema di banche centrali sono in agenda i discorsi di due componenti della Fed (Mester e Bostic) e di due membri della Bce (Lane e Villeroy). Sul fronte macro negli Usa un primo assaggio sull'andamento del mercato del lavoro sarà offerto dai nuovi posti rilevati dal Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts).



