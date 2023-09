Faib, ad agosto prezzo della benzina +9,5% rispetto al 2022

A agosto 2023, i prezzi dei carburanti in Italia sono aumentati del +9,5% (benzina) e +2,7% (gasolio), rispetto allo stesso mese del 2022. Il Gpl è sceso del -11,5%. Sono i dati forniti stamani a Roma dalla Faib Confesercenti, associazione di categoria dei benzinai. Nei primi 7 mesi del 2023 sono cresciuti i consumi dei carburanti sulla rete ordinaria, sia per la benzina (+431 milioni di litri rispetto allo stesso periodo del 2022), sia per gasolio e Gpl (rispettivamente +140 milioni e +21 milioni). Da gennaio a luglio si è registrata una diminuzione sull'extra rete, (-8 milioni di litri per la benzina, -374 milioni per il gasolio).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA