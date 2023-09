La Banca centrale svizzera ha lasciato i tassi sul franco fermi all'1,75%, mentre gli analisti si aspettavano un rialzo al 2%. Non esclusi però aumenti nel futuro "se sarà necessario".

La Banca centrale di Oslo ha invece alzato il tasso di interesse sulla corona norvegese al 4,25%, come atteso dagli analisti. Allo stesso tempo annuncia che è possibile un ulteriore incremento, "molto probabilmente in dicembre".



