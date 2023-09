Via libera del Consiglio Ue alla revisione della quarta rata del Pnrr

Via libera del Consiglio Ue alle modifiche apportate all'Italia ai target per la richiesta della quarta rata del Pnrr. Il piano modificato dell'Italia "riguarda 10 misure, tra cui gli incentivi per l'efficienza energetica nell'ambito del cosiddetto "Superbonus", l'aumento delle strutture per l'infanzia, lo sviluppo dell'industria spaziale e cinematografica e il trasporto sostenibile", rende noto il Consiglio Ue.

La richiesta di modifica della quarta rata era stata presentata dall'Italia l'11 luglio e ha già incassato il sì della Commissione.



