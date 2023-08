Borsa: Milano chiude in rialzo con Prysmian, Tim e Cnh

Piazza Affari aggancia il treno dei rialzi che ha attraversato Asia, Europa e Stati Uniti, dopo che i messaggi arrivati da Jackson Hole non sono sembrati precludere alla possibilità di una pausa nel rialzo dei tassi, se i dati macroeconomici lo consentiranno.

Milano ha chiuso in rialzo dell'1,19%, trainata da Prysmian (+3,4%) e Tim (+3,3%), in attesa che il governo finalizzi l'intesa con Kkr per l'ingresso nella rete. Bene anche Cnh (+2,6%), Interpump (+2,6%), Iveco (+2,2%) e Bper (+2,2%), che svetta in una seduta positiva per le banche. Acquisti per Saipem (+2,2%) ed Eni (+1%), che beneficia del rialzo del petrolio e dell'avvio della produzione in Costa d'Avorio, come pure per Nexi (+2%), Inwit (+1,9%) e Unicredit (+1,9%).

Fiacche invece le utilities con Terna (+0,05%), A2A (+0,2%) e Snam (+0,2%) mentre Erg è l'unico segno meno del Ftse Mib (-0,4%). Fuori dal Ftse Mib si mettono in evidenza Saras (+4,2%) ed Ariston (+4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA