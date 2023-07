Borsa: l'Europa prosegue cauta in attesa di Fed e Bce

Borse europee poco mosse a metà mattina in attesa di una tre giorni che, a partire da domani, vedrà esprimersi sulla politica monetaria Fed, Bce e Banca del Giappone. Negli Usa e in Europa l'attesa è di un'ulteriore stretta di 25 punti base del costo del denaro ma l'attenzione degli investitori, che sperano in una chiusura della stagione dei rialzi, sarà tutta puntata sulle indicazioni che Fed e Bce daranno per il futuro. Parigi e Francoforte sono invariate, Madrid, ancora indebolita dall'esito delle elezioni, cede lo 0,3%, Londra sale dello 0,1% e Milano dello 0,2%.

Non influisce più di tanto sull'umore dei listini l'indice Ifo tedesco, sceso a luglio sotto le attese degli economisti, come pure non scuotono le Borse, che pure navigano su livelli molto alti, le notizie da Pechino, dove il Politburo ha manifestato l'intenzione di sostenere con più decisione un'economia che arranca, dando il là a un rally dei listini cinesi.

A Piazza Affari brilla Poste dopo i conti (+2,2%) assieme a Pirelli (+1,5%), Banca Generali (+1%) e Stm (+1%) mentre soffrono Interpump (-1,3%), Recordati (-1,2%) e Prysmian (-1%), seguite da Tim (-0,7%) e Mps (-0,7%). Il taglio delle stime penalizza Bayer (-2,5%), Unilever sale del 5% dopo vendite trimestrali oltre le attese mentre i conti deludenti penalizzano il produttore di software francese Dassault Systemes (-3,9%), mentre oggi la stagione delle trimestrale vedrà scendere in campo giganti del calibro di Microsoft, Lvmh e Alphabet.

Deboli anche i titoli di Stato con lo spread Btp-Bund che si allarga di due punti base, a quota 162 e il rendimento del decennale italiano che sale di 4 punti al 4,062%. Sul fronte energetico poco mosso il petrolio, con il Brent a 82,74 dollari al barile e il Wti a 78,74, mentre il gas cede ad Amsterdam lo 0,3% a 30,47 euro al megawattora.



