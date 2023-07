Urso: "Entro fine anno le norme per riaprire le miniere"

"Io penso che entro la fine dell'anno tutto il quadro (sull'estrazione e lavorazione delle materie prime critiche in Europa, n.d.r.) sarà chiaro: la normativa europea, quella italiana e le potenzialità del nostro territorio. A quel punto le imprese potranno presentare i loro progetti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione a Roma del nuovo think tank della Luiss sui temi europei.

"L'Unione Europea ha definito 34 materie prime critiche, di cui 16 considerate anche strategiche per la loro rilevanza nella transizione ecologica e digitale, destinate all'aerospazio e alla difesa, alla produzione di batterie elettriche e pannelli solari, ma anche importanti per il divario fra offerta globale e domanda prevista" e in Italia "possediamo nel nostro paese 16 di queste 34 materie prime critiche indicate", ma queste "si trovano in miniere che sono state chiuse 30 anni fa". Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Occorre investire e riattivare queste potenzialità, riaprendo le miniere".

