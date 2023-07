Salvini: "Al lavoro sullo sciopero degli aeroporti, serve buon senso"

"Stiamo lavorando anche su questo, già la settimana prossima è convocato un tavolo tra azienda e lavoratori". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Tg1, circa lo sciopero di sabato del personale di terra degli aeroporti.



"Conto sul buon senso anche su quello, per gli italiani per i tanti turisti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi", ha sottolineato il ministro, aggiungendo: "Anche qua sono sei anni che non c'è un contratto, stiamo recuperando anni e anni di arretrati e ritardi sui contratti e sui cantieri".

