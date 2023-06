Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - L'Europa prosegue positiva dopo l'avvio di Wall Street mentre si guarda all'intervento dei banchieri centrali. Sotto i riflettori il rialzo dei tassi d'interesse per contrastare la corsa dell'inflazione. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0934 sul dollaro. Sul fronte dei titoli di Stato i rendimenti sono in lieve calo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 164 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,97%.

Sul mercato azionario l'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Milano guadagna lo 0,8%. Positive anche Madrid, Francoforte e Parigi che salgono dello 0,7% e Londra dello 0,5%.

I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%) e farmaceutica (+1,1%). Avanzano anche le Tlc (+0,9%).

Positive anche le utility (+0,7%), con il prezzo del gas che scende a 33,9 euro al megawattora (-1,7%). Avanzano le banche (+0,5%) e le assicurazioni (+1,2%). In controtendenza l'energia (-0,8%), con il petrolio poco mosso. Il Wti scende a 67,68 dollari al barile e il Brent a 72,18 dollari.

A Piazza Affari brilla Tim (+3,7%). Si mettono in mostra anche Prysmian (+3,4%) e Stm (+2,1%). Positive le banche nel giorno del rimborso dei fondi Tltro III. In positivo Banco Bpm (+0,8%), Bper (+0,5%), Mps (+0,3%), piatta Intesa (+0,02%) mentre è debole Unicredit (-0,2%). (ANSA).